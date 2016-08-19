طائرات أميركية لحماية القوات الكردية قرب الحسكة

أعلن البنتاغون، الجمعة، أن قوات #التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات لحماية القوات الكردية العاملة مع مستشارين أميركيين في سوريا بينما كانت تستهدفهم طائرات نظام بشار الأسد.

وقال المتحدث الكابتن جيف ديفيس "تم ذلك كإجراء لحماية قوات التحالف" مشيراً إلى غارات جوية الخميس في محيط مدينة الحسكة. وأضاف "أعلناها بوضوح أن الطائرات الاميركية ستدافع عن القوات على الأرض إذا تعرضت لتهديد"، وأكد عدم وقوع إصابات.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أعلنت أن طائرات النظام قصفت المناطق الكردية في الحسكة لليوم الثاني.

وذكرت الوحدات إجلاء الآلاف من #الحسكة بسبب القصف العنيف، كما أعلنت وحدات الحماية أنها المعركة الأعنف بينهم وبين النظام منذ بدء الثورة السورية.

وأشار المتحدث الكردي إلى أن الغارات والاشتباكات أوقعت عشرات القتلى.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، أقدم #النظام_السوري على شن غارات ضد مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في الحسكة.

وتصاعد التوتر بين القوات الكردية والنظام يوم الثلاثاء الماضي في أسوأ موجة عنف بين الطرفين من تاريخ اندلاع اشتباكات برية محدودة في #القامشلي في نيسان/أبريل الماضي لم تستمر حينها سوى بضعة أيام.

وتوعدت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من جهتها نظام بشار #الأسد برد قاس على تلك الغارات، وأكدت وقوع قتلى في استهداف مواقع الأمن الداخلي للقوات الكردية، كما أكدت اندلاع اشتباكات عنيفة في محيط المدينة تستخدم فيها قوات النظام المدفعية الثقيلة.

تأتي هذه التطورات في وقت تعيد الحكومة التركية صياغة علاقتها في المنطقة، خصوصاً مع #روسيا وإيران كجزء من استراتيجية #أنقرة الجديدة للتعامل مع الاستحقاقت الدولية والإقليمية.