فصائل كردية تطرد قوات الأسد من مواقع جديدة بالحسكة

قال مسؤول كردي، اليوم الجمعة، إن فصائل كردية انتزعت السيطرة على عدة مواقع من قوات النظام السوري في #مدينة_الحسكة لتوسع نطاق سيطرتها في واحدة من أعنف #المعارك حتى الآن بين المقاتلين #الأكراد وقوات النظام السوري.

وشهد القتال هذا الأسبوع استخدام مقاتلات جيش #النظام السوري للمرة الأولى ضد #فصائل_كردية وهي حليف مهم للولايات المتحدة في حربها ضد متطرفي تنظيم داعش.

وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية اليوم إن طائرات النظام قصفت مناطق يسيطر عليها الأكراد في مدينة الحسكة بشمال شرق البلاد لليوم الثاني على التوالي، مؤكداً أنها قتلت عشرات المدنيين.

وأضاف المتحدث أن السلطات الكردية تجلي الآلاف من الحسكة بسبب القصف العنيف من النظام.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق واسعة من شمال سوريا، حيث أقام حلفاؤها السياسيون نظام حكم ذاتيا منذ بدأت الحرب الأهلية في 2011. ولا يزال للحكومة موطئ قدم في مدينتي #الحسكة والقامشلي.