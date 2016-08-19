منظمة حقوقية تدعو لوقف إطلاق النار في حلب بشكل مستمر

قال المدير الإقليمي لملف الأزمة السورية في منظمة "أوكسفام"، آندي بيكر، إن انقطاع خط الإمدادات والقصف المكثف الذي استمر لفترة طويلة في مدينة حلب يزيد من معاناة المدنيين هناك، فقد دفعت المعارك الأخيرة مئات الآلاف من السكان المدنيين إلى حافة الهاوية.

وتعقيباً على مقترح وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في مدينة حلب، قال بيكر إن "وقف إطلاق النار تحت مراقبة جميع الأطراف هو أمر ضروري من أجل إيصال المساعدات العاجلة إلى جميع مناطق المدينة ولضمان إتمام الإصلاحات العاجلة في شبكات المياه والكهرباء".

ودعا بيكر في بيان صحفي وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه، أن لا يكون وقف إطلاق النار لمرة واحدة فقط، بل يجب أن يكون بشكل مستمر حتى يتم التعامل مع حجم المعاناة والخراب والدمار الذي لحق بالمدينة.

وتابع: "تشير التقارير إلى مشاركة روسيا في العديد من الغارات الجوية على المدينة، فقد وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار وعلى جميع أطراف النزاع الالتزام بالمدة المقترحة (48 ساعة لوقف إطلاق النار) حتى يتم الوصول إلى جميع أولئك الذين هم في حاجة للمساعدة".