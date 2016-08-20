المعارضة تصد محاولة للنظام لإعادة حصار شرق حلب

لا تزال الاشتباكات في مدينة #حلب على أشدها، بانتظار بدء العمل بالهدنة الأسبوعية في حلب، التي أعلنت #روسيا استعدادها الالتزام بها ورحبت بها المعارضة السورية.

وصدت المعارضة هجوماً كبيراً لقوات النظام وميليشياته في محاولة لإعادة فرض الحصار على أحياء حلب الشرقية.

وتمكنت قوات الأسد من التقدم والسيطرة لساعات على تلة المحروقات، لتعاود الفصائل المعارضة التقدم واستعادة السيطرة عليها مجدداً فجر اليوم.

كما ترافق هذا مع قصف لطائرات حربية على مناطق الاشتباك، ومناطق أخرى في الراشدين غرب حلب، وضهرة عبد ربه شمال حلب.