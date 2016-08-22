أنباء عن وقف للنار في الحسكة بين القوات الكردية والنظام

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في قوات الأسد قوله إن وفداً عسكرياً روسياً توصل إلى وقف لإطلاق النار بين قوات النظام والقوات الكردية في مدينة #الحسكة شمال شرق #سوريا.

وإثر مفاوضات استمرت يومين في الحسكة توصل الطرفان إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار ووقف كافة الأعمال القتالية، وإعادة كافة النقاط التي سيطر عليها المقاتلون #الأكراد في الأيام الأخيرة إلى قوات الأسد، وإجلاء الجرحى والقتلى باتجاه القامشلي والذهاب إلى طاولة الحوار الاثنين.

وكانت القوات الكردية تمكنت إثر معارك ضارية خلال ليل السبت الأحد من إجبار قوات الأسد على الانسحاب من عدد من أحياء الحسكة.

وأفادت الوكالة الفرنسية أن 7 مواقع كان الأكراد سيطروا عليها أعيدت إلى قوات النظام، إلا أن القوات الكردية رفضت الانسحاب من ثلاثة مواقع أخرى كانت سيطرت عليها في حي النشوة الواقع جنوب المدينة.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنساد كان أفاد في وقت سابق الأحد أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، بين قوات #النظام_السوري والمسلحين الموالين لها من جهة، و #القوات_الكردية من جهة أخرى، في أحياء الزهور والنشوة وأطراف حي غويران بالقسم الجنوبي والجنوبي الشرقي من مدينة الحسكة، وسط مزيد من التقدم للقوات الكردية في جنوب المدينة وأطراف حي غويران.

وأفاد المرصد بورود أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما سمعت أصوات انفجارات خلال ساعات ليل السبت مع تحليق للطيران الحربي في سماء المدينة، وقالت مصادر أهلية إن الطائرات نفذت غارات على أطراف المدينة، ترافق مع قصف قوات النظام مناطق في الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة الحسكة، بينما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة لوحدات حماية الشعب الكردي صباح اليوم، على الطريق الواصل بين قريتي عجاجة والعريشة بريف مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف مقاتلي الوحدات.