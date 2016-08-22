اتفاق تهدئة "روسية" بين القوات الكردية والنظام بالحسكة

أفادت أنباء عن هدنة بوساطة روسية بين قوات الحماية الكردية وقوات النظام أوقفت اطلاق النار بين الطرفين في الحسكة السورية.

هذا وشهدت جبهة الحسكة شمال سوريا ليلة أمس تطورا هاما إذ نقلت رويترز عن مصادر عسكرية مطلعة أن قوات الحماية الكردية أطلقت فجر اليوم عملية عسكرية لطرد قوات النظام من مدينة الحسكة.

وجاءت العملية التي بدأت منتصف ليلة أمس بعد أنباء عن هدنة بوساطة روسية تم التوصل إليها بين الجانبين إلا أن وسائل إعلام النظام السوري قالت إن الجانب الكردي خرق اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

فيما قالت مصادر عسكرية أن العملية العسكرية التي انطلقت بدأت بدعوة قوات النظام المتواجدين داخل المجمع الأمني في قلب المدينة إلى الاستسلام قبل أن تبدأ بتطويق المجمع الأمني.

التطورات الجديدة تأتي بعد سلسلة من المواجهات بين الجانبين انتهت بقيام طيران النظام السوري بقصف المواقع الكردية في المدينة فيما هاجمت وحدات الحماية الكردية مواقع النظام ما أدى لمقتل عدد منهم وأسر آخرين.

ودفعت المواجهات الأخيرة الولايات المتحدة للتدخل محذرة النظام السوري من استهداف خبرائها العسكريين في المدينة بالقصف الجوي.

من جانب آخر أعلن قيادي في المعارضة السورية أن مئات من مقاتلي المعارضة يستعدّون لبدء عملية لاستعادة بلدة جرابلس على الحدود مع تركيا من قبضة تـنظيم داعش.