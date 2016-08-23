الحسكة.. استمرار الاشتباكات يجهض المسعى الروسي للتهدئة

بعد توارد أنباء عن مسعى روسي أدى إلى هدنة بين قوات كردية والنظام السوري، تجددت الاشتباكات في #الحسكة شمال شرق #سوريا لليوم السادس على التوالي بين قوات النظام والقوات الكردية.

الاشتباكات التي تجددت بعد منتصف ليل الأحد الاثنين تركزت في جنوب ووسط المدينة، خاصة في حي الغويران، وحي المساكن، وفي منطقة نشوى الواقعة شمال شرق المدينة والقريبة من موقع مجمع أمني بمركز الحسكة.

وبحسب المصادر الميدانية تمكن المقاتلون #الأكراد من التقدم في الجزء الشرقي من حي الغويران الواقع تحت سيطرة قوات النظام، بينما ذكر شهود بأن عناصر من قوات النظام انسحبوا باتجاه الجزء الغربي من الحي .

يشار إلى أن القوات الكردية تسيطر على ثلثي الحسكة، فيما تسيطر قوات النظام على باقي مناطق المدينة.

كما أفاد ناشطون بأن #قوات_حماية_الشعب_الكردية تمكنت من شن هجوم عنيف على قوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني التابع لهم.

ويأتي تجدد الاشتباكات في وقت تتضارب فيه المعلومات حول التوصل إلى اتفاق تهدئة ووقف لإطلاق النار في المدينة، وهو ما نفته القوات الكردية،

مضيفة أن المعلومات بشأن نيتهم إعادة المناطق التي تمت استعادتها من النظام غير صحيحة.

بدوره اعتبر المرصد السوري لحقوق الانسان ان تجدد المعارك يعود إلى أن الأكراد يسعون إلى تحسين موقعهم في المفاوضات الجارية برعاية روسية في #القامشلي، وهو ما تنفيه المصادر الكردية مستبعدة أي اتفاق .