بريطانيا تناقش احتمالات حماية المدنيين في حلب

قالت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية إن وزراء في #الحكومة_البريطانية يدرسون الاحتمالات الممكنة للحؤول دون استهداف المدنيين في #سوريا ، خاصة في #حلب.

ونقلت صحيفة "تيليغراف" عن المصادر قولها إن الوزراء يدرسون إمكانية تطبيق مناطق آمنة، أو مناطق لا يمكن قصفها.

وقال كولونيل في #الجيش_البريطاني لصحيفة "تيليغراف" إن هناك حلا عسكريا لحماية المدنيين من خلال إنشاء مناطق آمنة في محيط المستشفيات شمال غرب #سوريا.

وذكّر بأن هذا الحل لا يتضمن إرسال جنود على الأرض، معتبراً أنه يجب المضي قدما فيه.

جاء هذا في وقت دعا نواب بريطانيون حكومتهم إلى المطالبة بفرض مناطق لا يمكن استهدافها، في محيط المستشفيات بسوريا. وطالبوا بإرسال قوات جوية وبحرية لضمان احترام تلك المناطق الآمنة.