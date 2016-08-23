روسيا تستهدف منازل في حي السكري بحلب وتقتل 13 مدنياً

كثّف طيران #النظام_السوري و #روسيا الغارات على مناطق متفرقة في #حلب ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

وذكرت لجان التنسيق أن طائرات روسية قتلت 13 مدنيا وأصابت العشرات في #حي_السكري جراء استهداف المنازل السكنية بالصواريخ الفراغية.

كما سقط العشرات بين قتيل وجريح في غارات وقصف بالبراميل المتفجرة على #خان_العسل و #حريتان و #كفر_حمرة في #ريف_حلب .

وقصفت قوات #الأسد براجمات الصواريخ #حي_الشيخ_مقصود الخاضع لسيطرة #وحدات_حماية_الشعب الكردية.

هذا وأفاد ناشطون بأن وحدات حماية الشعب الكردية قطعت #طريق_الكاستيلو ومنعت الخروج من المناطق الخاضعة للنظام، وذلك في امتداد للمعارك الدائرة بين الطرفين في #الحسكة .

من جهة أخرى، أحبطت فصائل #المعارضة_السورية محاولة تقدم قوات النظام والميليشيات الموالية لها على جبهات قرية #القراصي بريف حلب الجنوبي، وكبدتها خسائر بالمعدات والأرواح.