سوريا..اتفاق بين "الحماية الكردية" والنظام برعاية روسية

أفادت مصادر لـ"العربية" بإبرام اتفاق بين وحدات الحماية الكردية والنظام السوري بوساطة روسية، وذلك لفض النزاع الذي تصاعد بشكل كبير في مدينة #الحسكة شمال شرق #سوريا.

وتنص بنود الاتفاق، الذي أبرم في قاعدة حميميم العسكرية الروسية على الساحل السوري، بحل ميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة، وهو المطلب الكردي الذي بدأت على إثره الاشتباكات بين الطرفين، وإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام، إضافة إلى توقف النظام عن التجنيد، وحصر مهمة التجنيد بقوات سوريا الديمقراطية.

كما سيبقى بموجب الاتفاق على تواجد شكلي للنظام في مدينة الحسكة.