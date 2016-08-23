واشنطن تحذر قوات الأسد من المساس بحلفائها الأكراد

رداً على المواجهات والاشتباكات الحاصلة بين النظام السوري وقوات سوريا الديموقراطية لاسيما في منطقة #الحسكة، ذكر المتحدث باسم #البنتاغون بيتر كوك أن بلاده تنصح النظام السوري بالابتعاد عن مناطق حلفاء الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن ستحمي حلفاءها وقد ترسل طائرات لهذا الغرض.

إلى ذلك، أكد كوك أن المحادثات مستمرة مع #روسيا، لكنه أضاف أنهم لم يتوصلوا إلى حد الآن إلى نتيجة فيما يتعلق بإيصال المساعدات أو التعاون لمحاربة الإرهاب.

وحمّل كوك #روسيا مسؤولية التأخير في إيصال المساعدات إلى #سوريا على اعتبار أنها لا تضغط على حلفائها بهذا الشأن.