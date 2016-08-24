أردوغان: "درع الفرات" تستهدف داعش ومقاتلين أكراداً

أكد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في #جرابلس السورية "درع الفرات" تستهدف تنظيم #داعش والأكراد.

وقال أردوغان إن تركيا مصممة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإنها ستتولى الأمر بنفسها إذا اقتضى الأمر لحماية وحدة أراضي سوريا.

كما أضاف، في كلمة ألقاها بالعاصمة أنقرة، أن #تركيا لا تريد سوى مساعدة شعب سوريا وليست لها نوايا أخرى.

وأطلق الجيش التركي، بدعم من قوات التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، فجر الأربعاء، عملية "درع الفرات" بدعم من مقاتلات حربية وقوات خاصة لطرد التنظيم من مدينة جرابلس الواقعة على الحدود مع تركيا.

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إنه يعتزم إبلاغ جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي الذي يزور اسطنبول الأربعاء بأن واشنطن ليس لديها "أي مبرر" لعدم تسليم فتح الله غولن، الداعية الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الشهر الماضي.



وأضاف في كلمة بالعاصمة أنقرة أن تركيا ستواصل تقديم وثائق للمسؤولين الأميركيين للمطالبة بترحيل غولن. ويعيش #غولن في #الولايات_المتحدة وينفي أي دور له في محاولة الانقلاب.



وقال أردوغان إن "تركيا والولايات المتحدة شريكتان استراتيجيتان وإن الإبقاء على غولن لن يفيد واشنطن".