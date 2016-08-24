درع الفرات.. أول فيديو للجيش الحر وسط جرابلس

ذكر التلفزيون الرسمي التركي أن الجيش السوري الحر مدعوماً بالقوات التركية وصل وسط مدينة جرابلس، في إطار عملية درع الفرات.

وقال قيادي في الفصائل المقاتلة "باتت جرابلس محررة بالكامل"، الأمر الذي أكده مصدر في المكتب الإعلامي لـ"حركة نور الدين زنكي" مشيراً إلى "انسحاب تنظيم داعش إلى مدينة الباب".

وكانت جرابلس تعد إلى جانب مدينة الباب آخر معقلين لتنظيم داعش في محافظة حلب، بعدما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية في النصف الأول من الشهر الحالي من طرد التنظيم المتطرف من مدينة منبج.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "لم يكن هناك أي مقاومة تذكر من قبل من تبقى من عناصر داعش"، في مدينة جرابلس التي سيطر عليها التنظيم في بداية عام 2014، ويعيش فيها حالياً حوالي 30 ألف مدني.

آخر معقل حدودي

ومع خسارته جرابلس، فقد تنظيم داعش آخر منفذ له عبر الحدود التركية وفق المرصد.

وفي وقت سابق، سيطر مقاتلو فصائل المعارضة السورية، المدعومة من أنقرة، على 4 قرى بشمال سوريا، منها بلدة كيكليجا التي تبعد 3 كلم عن #جرابلس.

وقد توغل الجيش الحر، الأربعاء، مسافة 3 كيلومترات داخل الأراضي السورية، في اتجاه مواقع يسيطر عليها تنظيم داعش في بلدة جرابلس الحدودية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن المقاتلين يحظون بإسناد جوي ومدفعي، وقد عبرت الحدود 10 دبابات تركية، ودخلت الأراضي السورية، وأطلقت النار على مواقع يسيطر عليها عناصر "داعش".

من جهتها، قالت وكالة دوغان للأنباء، إن 46 من "داعش" قتلوا في العملية حتى الآن في هذه المعارك.

أول عملية تركية منذ نوفمبر

وشنت وحدات قوات خاصة تركية، مدعومة بطائرات حربية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، عملية في شمال #سوريا للقضاء على عناصر تنظيم #داعش على الحدود التركية السورية، وفق وكالة الأناضول.

وذكرت الوكالة أن الجيش التركي بدأ بإطلاق نيران المدفعية على مدينة #جرابلس الحدودية السورية عند حوالي الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش، وقد نقلت الوكالة عن مصادر عسكرية تركية أن اسم العملية هو #درع_الفرات.

وهذه المرة الأولى التي تقصف فيها طائرات حربية تركية أهدافاً في سوريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما أسقطت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي طائرة روسية قرب الحدود، كما أنها أول توغل كبير معلن للقوات الخاصة التركية منذ عملية قصيرة في شباط/فبراير 2015 لنقل ضريح سليمان شاه جد مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

"العملية ستنجز بسرعة"

بدوره، أعلن وزير الداخلية التركي أن العملية ستنتهي سريعا.

وقال أفكان آلا، أول مسؤول تركي يعلق على هذه العملية، إن "جرابلس ستطهر سريعا من عناصر داعش"، مضيفاً أن "تركيا لا يمكنها التغاضي عن كون أراضيها مهددة من قبل المنظمات الإرهابية".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن عملية تطهير بلدة جرابلس بشمال سوريا من عناصر "داعش" ستكون نقطة تحول في المعركة مع التنظيم.



وذكر الوزير على حسابه الرسمي على تويتر أن عملية جرابلس ستعجل باستئصال "داعش" من منطقة حلب في سوريا، مشيراً أنه "لا نريد مكافحة البعوض. هدفنا هو إزالة المستنقع والقضاء على التهديدات ضد تركيا".

وتأمل تركيا والولايات المتحدة أن يؤدي القضاء على أي وجود للتنظيم على الحدود إلى حرمانه من طريق تهريب يسلكه المقاتلون الأجانب للانضمام إلى صفوفه ويزيد الأموال في خزائن داعش نتيجة التجارة غير المشروعة.

دبابات تركية تدخل سوريا

ودخلت حوالي 10 دبابات تركية الأراضي السورية وفتحت النار على مواقع لتنظيم "داعش" في مدينة جرابلس، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت مجموعة من القوات الخاصة التركية قد دخلت سوريا، كما قصفت طائرات تركية وأخرى تابعة للتحالف 4 أهداف لداعش، وقصفت المدفعية التركية أكثر من 60 هدفاً.

وقال مصدر عسكري إن "الهدف من العملية هو ضمان أمن الحدود وسلامة أراضي سوريا إلى جانب دعم التحالف بقيادة #الولايات_المتحدة ضد داعش".

بدوره، أعلن قيادي في المعارضة السورية أن قواتاً من المعارضة دخلت أيضاً سوريا من تركيا في إطار العملية لاستعادة البلدة من عناصر التنظيم.

وتصاعدت أعمدة دخان فوق تلال جرابلس، وشوهدت من ناحية بلدة قرقميش الحدودية التركية. وسمع دوي المدفعية عندما فتحت الدبابات النار، في وقت سابق، من داخل الأراضي التركية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

بايدن في اسطنبول

ووصل جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إلى #اسطنبول الأربعاء، وهو أكبر مسؤول أميركي يزور تركيا منذ محاولة الانقلاب.

من جانبه، قال مسؤول أميركي كبير اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستوفر غطاء جوياً للعملية التركية ضد تنظيم "داعش" في بلدة جرابلس بشمال سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن "تنسق" الخطط مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.



وقالت مصادر عسكرية إن الضربات الجوية أصابت 12 هدفا للتنظيم وإن نيران المدفعية أصابت 70 هدفاً. وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن شرطة #مكافحة_الإرهاب نفذت، فجر الأربعاء، مداهمات استهدفت أعضاء في داعش بمدينة اسطنبول.

وتأتي العملية في سوريا في الوقت الذي قال فيه مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم أنقرة إنهم في المراحل الأخيرة من الإعداد لهجوم من الأراضي التركية على #جرابلس بهدف استباق محاولة محتملة لوحدات حماية الشعب الكردية للسيطرة على البلدة.

تفجير حصد العشرات

وأسفر هجوم نفذه انتحاري، السبت، بمدينة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا عن مقتل 54 شخصاً في حفل زفاف كردي.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بأن تنظيم داعش هو "المنفذ المرجح" للاعتداء الذي وقع السبت.

وقال أردوغان في بيان إنه "لا فرق" بين الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس التركي بتدبير المحاولة الانقلابية، التي وقعت منتصف يوليو، وتنظيم داعش "المنفذ المرجح لاعتداء غازي عنتاب".

روسيا قلقة من "درع الفرات"

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء إن موسكو منزعجة بشدة من تصاعد التوتر على الحدود التركية السورية بعدما أرسلت أنقرة قواتها إلى الأراضي السورية.