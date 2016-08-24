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وفاة "توأم الغوطة" بعد عراقيل النظام السوري

المصدر: العربية.نت
التوأم نورس ومعاذ
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توفي توأم سوري سيامي، كانا محاصرين في الغوطة الشرقية، بعد مماطلات من #النظام_السوري في إخراج الرضيعين لفصلهما.

والتوأم الرضيعان نورس ومعاذ كانا يرقدان في مشفى الأطفال بدمشق عندما توفيا، صباح الأربعاء، بعد مرور 12 يوماً على إخلائهما من #الغوطة الشرقية، إثر مناشدات سمح بعدها النظام السوري بخروجهما.

وجاءت وفاة #توأم_الغوطة عقب مماطلة من وزارة خارجية النظام السوري، التي أخّرت استصدار إذن سفر للرضيعين بعمر شهر، معرقلة خروجهما للخضوع لعمل جراحي وإجراء عملية فصلهما خارج #سوريا .

وكان ذوو الطفلين تلقوا عروضاً كثيرة لإجراء عملية الفصل، أبرزها من #السعودية وأميركا وإيطاليا والبرتغال.

كلمات دالّة

#النظام السوري, #الغوطة, #توأم الغوطة, #سوريا, #السعودية

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