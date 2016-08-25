بعد 4 سنوات من الحصار.. اتفاق لاجلاء المدنيين من داريا

قال قائد بالمعارضة السورية المسلحة ووسائل إعلام موالية للنظام السوري إن قوات المعارضة وقوات النظام توصلا لاتفاق لإجلاء جميع السكان والمقاتلين من ضاحية داريا المحاصرة في دمشق لتنتهي بذلك واحدة من أطول المواجهات في الصراع المستمر منذ خمسة أعوام.



وحاصر جيش النظام قوات المعارضة والمدنيين في داريا منذ عام 2012، ومنع وصول شحنات الطعام إليها ودأب على قصف المنطقة التي تبعد سبعة كيلومترات فقط عن دمشق مقر سلطة ارأس النظام بشار الأسد.



وكانت داريا من أول الأماكن التي شهدت احتجاجات سلمية ضد حكم الأسد وقاومت المحاولات المتكررة التي قامت بها قوات النظام لإعادة السيطرة عليها مع تحول الصراع إلى حرب أهلية.

عملية اجلاء للمدنيين والمقاتلين تبدأ الجمعة

من جهته، قال الرائد أبو جمال قائد لواء شهداء الإسلام وهو الأكبر بين جماعتي المعارضة الرئيسيتين في داريا "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن إجلاء جميع الأشخاص في داريا مدنيين ومقاتلين." وأضاف أن عملية الإجلاء -المماثلة لعمليات سابقة في مناطق محاصرة أخرى خلال فترات مختلفة من الصراع- ستبدأ الجمعة وتستمر ليومين أو ثلاثة.



وفي الأسابيع القليلة الماضية صعّد النظام قصفه للضاحية التي تسيطر عليها المعارضة مكثفا استخدامه للبراميل المتفجرة والقنابل الحارقة. وقالت المعارضة وعمال إغاثة إن المستشفى الوحيد هناك تعرض للقصف الأسبوع الماضي.

وقال همام السكري أحد سكان داريا الذي كان يعيش في ملجأ مع عائلته المؤلفة من ستة أفراد "صعب وصف الشعور. أربع سنين ظلينا متمسكين بداريا لآخر نفس. المدينة تدمرت من فوقنا. إحنا مو طالعين من مدينة طالعين من كوم حجار."



وقتل مئات الأشخاص بينهم مدنيون في داريا عام 2012 -الكثير منهم في إعدامات ميدانية - بعد اقتحام قوات النظام الضاحية في أعقاب حمل المحليين السلاح ضد النظام.

اجلاء نحو 5000 شخص

وذكرت مصادر بالمجلس المحلي ومقاتلين من المعارضة المسلحة أن نحو خمسة آلاف شخص سيجلون من الضاحية التي كان يسكنها قبل الحرب

ربع مليون نسمة. وقالت المعارضة إن ذلك سيشمل ألف مقاتل سيجلون بأسلحتهم الخفيفة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال البلاد.

وأوضح أبو جمال أن الاتفاق أبرم يوم الأربعاء في أعقاب محادثات وافقت خلالها السلطات السورية على شروط المقاتلين بالجلاء عن المدينة. وأضاف "إحنا طلعنا بسلاحنا وأخذنا حرية إخراج المدنيين لمناطق محررة و أعطيناهم الحرية وإلا لكان استسلام نهائي وكان النظام رح يأخذ مقاتلين أسرى وباتجاه الأفرع الأمنية والمدنيين يصير مصيرهم مجهول."



وأثارت معاناة المدنيين في داريا وغيرها من المناطق المحاصرة منذ فترة طويلة قلق الأمم المتحدة والتي استنكرت استخدام طرفي الصراع لسياسة التجويع كسلاح حرب.



ووافقت السلطات في يونيو على السماح بإدخال شحنات الغذاء إلى الضاحية بموجب اتفاق لوقف الأعمال القتالية لكن لم تدخل سوى شحنة واحدة منذ ذلك الحين.

