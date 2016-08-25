تركيا تنشر دبابات في جرابلس السورية.. والحر يطارد داعش

أرسلت تركيا 20 دبابة إضافية إلى الأراضي السورية، الخميس، غداة هجوم خاطف شنه مقاتلو فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة وأتاح السيطرة على بلدة جرابلس الحدودية من أيدي تنظيم داعش.

وقال مسؤول تركي كبير إن أكثر من 20 دبابة وسيارات إسعاف اجتازت الحدود قرب مدينة كركميش التركية الصغيرة في جنوب شرق البلاد ودخلت الأراضي السورية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال المزيد إن تطلب الأمر.

هذا وأفادت مصادر من الجيش الحر السوري أن وجهة القوات المقبلة ستكون في مدينة الباب، يأتي هذا بعد أن تمكن الجيش السوري الحر بدعم تركي من السيطرة على بلدة جرابلس السورية، مضيفة أن القوات التركية لم تتكبد أي خسائر بشرية في العملية، بينما قتل أحد مسلحي المعارضة.

في حين أكد مصدر في المكتب الإعلامي لـ"حركة نور الدين زنكي" انسحاب عناصر تنظيم داعش جنوبا إلى مدينة الباب التي باتت حسبه معقل التنظيم الأخير في محافظة حلب.

هذا ونجح الجيش الحر بالسيطرة على مدينة جرابلس وطرد داعش منها بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية، شارك في المعركة قرابة خمسة آلاف عسكري إضافة إلى دعم تركي جوي ومدفعي.

هذا وأعلن مسؤولون عسكريون أميركيون أن طائرات حربية أميركية قصفت مواقع لداعش دعما لهذه الحملة العسكرية.

ميدانياً أعلنت المعارضة السورية أن تنظيم داعش حاول شن هجوم بالقنابل والأسلحة على معسكر تابع لها قرب الحدود الأردنية.

وبحسب المعلومات فإن المعارضة تمكنت من قتل ما لا يقل عن 30 شخصا من المهاجمين في حين سقط ثلاثة قتلى على الأقل في صفوفها.

وأضاف متحدث باسم المعارضة أن انتحاريا يقود سيارة محملة بالمتفجرات حاول اقتحام المعسكر التابع لها في منطقة صحراوية قرب الحدود السورية والأردنية والعراقية.