كيري لنظيره التركي: مقاتلو سوريا الأكراد تراجعوا

صرحت مصادر بوزارة الخارجية التركية بأن وزير الخارجية الأميركي جون #كيري أبلغ نظيره التركي مولود تشاووش #أوغلو اليوم الخميس بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية تتراجع إلى شرق نهر الفرات.

وقالت المصادر إن الوزيرين أكدا في اتصال هاتفي صباح اليوم أن قتال تنظيم "داعش" في العراق وسوريا سيستمر في نفس الوقت.

هذا ونجح الجيش السوري الحر بالسيطرة على مدينة جرابلس السورية وطرد داعش منها بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية، شارك في المعركة قرابة خمسة آلاف عسكري، إضافة إلى دعم تركي جوي ومدفعي.

هذا وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستقدم دعمها الكامل للعملية العسكرية التي تستهدف تنظيم "داعش" في #جرابلس شمال #سوريا.

كما شدد على أن #أنقرة ستواصل حربها ضد الجماعات الإرهابية في الداخل التركي وفي كل من #العراق وسوريا أيضاً.

أما نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، فقد أكد على ضرورة ألا يصبح شمال سوريا تحت هيمنة فصيل واحد، وطالب بإعادة بحث إقامة المناطق الآمنة.