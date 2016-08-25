مقاتلون مدعومون من تركيا "يطهرون" جرابلس السورية

قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق إن قوات من المعارضة السورية مدعومة من تركيا بسطت سيطرتها على بلدة جرابلس السورية بعد أن انتزعتها من تنظيم "داعش" وذلك لمنع المقاتلين الأكراد من السيطرة على مساحة جديدة من الأراضي على حدود تركيا الجنوبية.

وفي مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التركية اليوم الخميس قال الوزير أيضا إن المقاتلين المدعومين من تركيا "يطهرون" جرابلس من عناصر التنظيم الذي كان يسيطر على هذه البلدة الاستراتيجية.

هذا ونجح الجيش السوري الحر بالسيطرة على مدينة جرابلس وطرد داعش منها بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية، شارك في المعركة قرابة خمسة آلاف عسكري، إضافة إلى دعم تركي جوي ومدفعي.

هذا وأعلن مسؤولون عسكريون أميركيون أن طائرات حربية أميركية قصفت مواقع لداعش دعماً لهذه الحملة العسكرية.