النظام يقصف حلب بالبراميل المتفجرة ويقتل 11 طفلا

قتل 11 طفلا الخميس في قصف جوي لقوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على أحد الأحياء الواقعة، تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 15 مدنيا، بينهم 11 طفلا، في قصف بالبراميل المتفجرة على حي باب النيرب" في الجهة الشرقية لمدينة حلب، مشيرا إلى أنه بين القتلى "ستة أطفال ومواطنتان من عائلة واحدة".

وأشار عبدالرحمن إلى أن "القصف استهدف منازل المواطنين"، وأسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل المعارضة التي تسيطر على الأحياء الشرقية.

وأفاد المرصد أيضا عن "مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، الخميس جراء قذائف أطلقتها الفصائل المعارضة على الأحياء الغربية".

ويتزامن القصف المتبادل مع تواصل المعارك بين الفصائل المقاتلة من جهة وجيش النظام السوري من جهة ثانية في جنوب غربي مدينة حلب.

وتمكنت الفصائل المقاتلة في السادس من الشهر الحالي من التقدم في جنوب غربي حلب، ما مكنها من فك حصار فرضه جيش النظام السوري لنحو ثلاثة أسابيع على الأحياء الشرقية.