مقتل 30 من "داعش" بهجوم على معسكر للمعارضة السورية

قالت المعارضة السورية إن تنظيم "داعش" شن هجوماً بالقنابل والأسلحة على معسكر تابع لها قرب الحدود الأردنية، وإنها قتلت ما لا يقل عن 30 من المهاجمين في حين سقط 3 قتلى على الأقل في صفوفها.

وقال المتحدث باسم المعارضة سعيد سيف إن انتحاريا يقود سيارة محملة بالمتفجرات حاول اقتحام المعسكر التابع للمعارضة في منطقة صحراوية قرب التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، لكن قوات المعارضة تمكنت من صد هجوم "داعش" على العديد من المناطق.

وكان "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري شن من نفس المنطقة في يونيو عندما عبرت سيارة إلى الأردن وقتلت 7 من حرس الحدود الأردنيين.