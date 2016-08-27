المعارضة: النظام يهجر سكان داريا لإحداث تغيير ديمغرافي

يعيد مشهد تهجير أهالي داريا الحديث مجددا عن مخطط النظام في سوريا لتهجير سكان مناطق المعارضة، وإحداث تغيير ديمغرافي بمساعدة الميليشيات الإيرانية وحزب الله. وهو الأمر ذاته الذي حدث في حمص ويتوقع أن تشهده مضايا والزبداني.

فلليوم الثاني يواصل النظام تهجير سكان المدينة، وذلك تطبيقاً لبنود ما يسمى اتفاق إجلاء السكان ومسلحي المعارضة منها.

أهالي المدينة ومسلحوها من المعارضة يخرجون قسرا من نفس الباب الذي سيدخله النظام وميليشيات إيرانية وعراقية وأخرى من حزب الله اللبناني، كما جرى في حمص من قبل.

واعتبر عضو الائتلاف السوري المعارض جورج صبرة إن ما جرى في داريا اليوم هو عملية تهجير قسرية.

وأكد أن مخطط التجويع والترهيب والقصف ذاته يجري في الزبداني ومضايا منذ أعوام.