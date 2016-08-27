تركيا.. غارات جوية وتعزيزات برية إضافية إلى جرابلس

شنت مقاتلات تركية غارات استهدفت مواقع لعناصر متحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية جنوب جرابلس في قرية تل عمارنة في ريف حلب الشمالي الشرقي.

كما عمدت تركيا لليوم الثالث على التوالي إلى الدفع بتعزيزات مؤلفة من ست دبابات إلى مدينة جرابلس، لدعم المعارضة السورية في هجماتها على تنظيم داعش، بحسب فرانس برس.

من جانبها أكدت صحيفة "حرييت" التركية أن الجيش أرسل حتى الآن 50 دبابة ونحو 400 جندي منذ بداية الحملة قبل ثلاثة أيام.

وكشفت كتائب المعارضة أنها تقوم حاليا بإزالة الألغام التي زرعها عناصر داعش في جرابلس، والتوجه غرباً نحو المواقع المتبقية للتنظيم على طول الحدود مع تركيا.

فيما استمرت المدفعية التركية بقصف مواقع داعش، واستهدفت أيضا مواقع قوات الحماية الكردية في مواقع تقدمت إليها قرب جرابلس.

وأصدرت قيادة الجيش التركي أوامر باستهداف أي تحرك للقوى الكردية باتجاه جرابلس وغرب الفرات، بحسب صحيفة حرييت.