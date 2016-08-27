قصف وحشي للنظام على حلب ببرميلي متفجرات يحصد 15 قتيلا

قتل 15 شخصا على الأقل، السبت، وأصيب آخرون جراء سقوط برميلين متفجرين بفاصل دقائق بينهما على حي تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "استهدفت قوات النظام حي المعادي ببرميل متفجر سقط قرب خيمة عزاء على أطراف حي النيرب، وبعد تجمع الناس والمسعفين سقط برميل متفجر ثانٍ، ما تسبب بمقتل 15 مدنيا على الأقل، وإصابة عدد كبير من الجرحى".

وبحسب عبد الرحمن، فإن "مجلس عزاء كان يقام في المكان لـ15 مدنيا بينهم 11 طفلا قتلوا الخميس جراء قصف لقوات النظام بالبراميل المتفجرة على حي باب النيرب المجاور".

وأفاد مراسل في الأحياء الشرقية بمدينة حلب بأن البرميل الثاني سقط بعدما كانت سيارات الإسعاف قد هرعت إلى مكان سقوط البرميل الأول، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى وتدمير سيارة إسعاف بالكامل، وإصابة مسعفين اثنين بجروح على الأقل.

ونشرت وكالة شهبا برس المحلية للأنباء التي أفادت بمقتل "23 مدنيا على الأقل" جراء سقوط البرميلين، صورا للمنطقة المستهدفة، تظهر جثتين من جثث القتلى.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل المعارضة التي تسيطر على الأحياء الشرقية. وغالبا ما تتعرض الأخيرة لقصف جوي بالبراميل المتفجرة أوقعت آلاف القتلى، فيما ترد الفصائل بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية.