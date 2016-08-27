مقتل أول جندي تركي باستهداف دبابتين في جرابلس السورية

أفادت مصادر عسكرية كردية بمقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة في هجوم صاروخي وقع السبت قرب بلدة جرابلس السورية.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ أطلق من أراض سورية، تسيطر عليها ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية.

واستهدف الهجوم دبابتين تشاركان في الهجوم العسكري الذي تشنه تركيا في شمال سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة دوغان للأنباء وتلفزيون "أن تي في".

وأصيبت الدبابتان في بلدة جرابلس، حيث ساعدت القوات التركية المسلحين السوريين الموالين لأنقرة بالسيطرة عليها وانتزاعها من أيدي المتطرفين الأربعاء، ضمن العملية التي أطلق عليها "درع الفرات". وقالت التقارير إن الصواريخ أطلقت من منطقة ينشط فيها مسلحو وحدات الحماية الكردية.

من جهتها، أشارت وكالة الأناضول التابعة للحكومة التركية إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم لتنظيم "ب ي د" PYD (الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا") استهدف دبابتين تركيتين شمال سوريا، لافتة إلى أن الجيش التركي رد بقصف مواقع تلك الوحدات بالمدفعية.

وكانت مصادر أمنية تركية قالت في وقت سابق السبت إن طائرتين إف 16 قصفت موقعا تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردية وهي جزء من قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، وهو تحالف أوسع تدعمه الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الطائرتين قصفتا أيضا ستة أهداف تابعة لتنظيم داعش.