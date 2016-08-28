سوريا.. الجيش الحر يسيطر على مناطق جديدة

أعلن الجيش الحر، صباح اليوم، سيطرته على قريتي أم سوس وظهر المغارة جنوب غرب جرابلس بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية.

وفي وقت لاحق، سيطر الجيش الحر على بلدة حلفايا في ريف حماة الشمالي.

كذلك دمر الجيش الحر اليوم سيارة مفخخة لتنظيم داعش في قرية الظاهرية غربي جرابلس قبيل وصولها لأحد الحواجز.

ويوم أمس، أعلن الجيش الحر سيطرته على 12 قرية في محيط مدينة جرابلس خلال معاركه ضد قوات سوريا الديمقراطية، حيث كانت قوات من الحر أعلنت سيطرتها سابقاً على قرى في جنوب المدينة، وهي تلة العمارنة ودابس وبلابان وبئر كوسى والخربة والحجاج.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات من المعارضة السورية انتزعت السيطرة على قرى من قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

كما طرد "الحر" تنظيم داعش من 6 قرى في محيط بلدة الراعي ومدينة جرابلس حيث سيطرت قوات الجيش السوري الحر على قرية بالويران غربي جرابلس. كما سيطرت على قرية الشيخ يعقوب شرقي بلدة الراعي بريف حلب بعد اشتباكات مع التنظيم.

ويحاول الجيش الحر خلال المرحلة الثانية من عملية "درع الفرات" وصل المناطق الواقعة بين بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، وطرد تنظيم داعش من هذه المناطق.

كذلك تسعى المعارضة المسلحة، مدعومةً بغطاء جوي ومدفعي من الجيش التركي، إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية من مناطق غرب الفرات إلى شرقه.