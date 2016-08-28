حلب تنتظر "الضوء الأخضر" لاستلام معونات إغاثية

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا جميع الأطراف المتحاربة إلى الموافقة بحلول يوم الأحد على إعطاء ضوء أخضر لأول شحنة من إمدادات الإغاثة إلى مدينة حلب.

وأضاف أنه لأسباب تتعلق بالعوامل اللوجستية والعمليات فإن القافلة الأولى يجب أن تذهب عبر طريق الكاستيلو أثناء توقف إنساني لمدة 48 ساعة في القتال.

هدنة أسبوعية

يذكر أن الأمم المتحدة تسعى إلى هدنة إنسانية أسبوعية مدتها 48 ساعة لتسليم الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للسكان في شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، وأيضاً السكان في القطاع الخاضع لسيطرة النظام بغرب المدينة.

وترغب المنظمة أيضا في إصلاح شبكة الكهرباء وإيصالها هي والمياه إلى 1.8 مليون شخص وسط مخاوف من تفشي الأمراض.

وقال دي ميستورا في بيان السبت إنه لأسباب تتعلق بالعوامل اللوجستية والعمليات فإن القافلة الأولى يجب أن تذهب عبر طريق الكاستيلو أثناء توقف إنساني لمدة 48 ساعة في القتال رغم أنه على علم بأن مسلحي المعارضة يعارضون استخدام ذلك الطريق الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري.

كما حث جميع الأطراف المعنية إلى بذل كل جهد من أجل وقف "التصعيد العسكري في المناطق المتاخمة أو الواقعة حول المنطقة التي يشملها وقف القتال."

النظام حجز معدات جراحية وألبان أطفال

وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن إمدادات منها معدات جراحية لإصابات الحروب وحتى ألبان أطفال نزعت من قوافل تابعة للمنظمة الدولية في نقاط تفتيش تابعة للنظام على مدار الصراع المستعر منذ خمس سنين.

وقدم التحالف الرئيسي لجماعات المعارضة في حلب موافقة مشروطة في بيان بشأن استخدام طريق الكاستيلو، لكنه قال إنه ينبغي استخدام طريق الراموسة "الأقصر والأسرع" بجنوب حلب بالتوازي لإيصال الإمدادات إلى شرق المدينة.

وفشلت الولايات المتحدة وروسيا الجمعة في التوصل لاتفاق بشأن التعاون العسكري وإعلان تهدئة بمختلف أنحاء سوريا وقالتا إن هناك بعض القضايا التي مازالت تحتاج إلى حلول قبل الإعلان عن اتفاق.