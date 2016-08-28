لاجئون سوريون يغادرون الأردن إلى أميركا لإعادة توطينهم

يصل عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة مع نهاية يوم غد الاثنين إلى 10 آلاف لاجئ سوري، 80% منهم من اللاجئين المقيمين في الأردن.

وقالت السفيرة الأميركية في الأردن، أليس ويلز، إن بلادها تكون قد استقبلت 10 آلاف من لاجئي الحرب في سوريا بحلول يوم غد الاثنين، في إطار برنامج لإعادة توطين اللاجئين.

والتقت ويلز مع 3 من أسر اللاجئين الذين يستعدون للهجرة إلى مدينتي سان دييغو بولاية كاليفورنيا وشارلونسفيل بولاية فيرجينيا.

وأكدت السفيرة الأميركية خلال اللقاء أن بلادها ملتزمة بتوفير الملاذ الآمن للاجئين الذين يعدون الأكثر ضعفاً، كما أنها ملتزمة بحماية الشعب الأميركي، مبينة أن اللاجئين يتعرضون لتدقيق كامل قبيل أن تتم الموافقة على سفرهم إلى أميركا.

وأشادت السفيرة بدور الأردن تجاه الأزمة السورية واللاجئين، وقالت إن واشنطن التزمت بمساعدات إنسانية في سوريا والمنطقة والتي تقدر بـ5.6 مليار دولار حتى الآن، منها ما يقارب 795 مليون دولار للأردن منذ العام المالي 2012.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في وقت سابق، إن بلاده سوف تستقبل عشرة آلاف لاجئ سوري خلال هذا العام، كما وعد الرئيس باراك أوباما، مؤكداً أن أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية قامت بالتدقيق في هوياتهم وبياناتهم الشخصية.

وفر ما يقارب 5 ملايين لاجئ سوري من بلادهم منذ بداية النزاع عام 2011، فيما يعاني أغلبهم من ظروف صعبة في الدول اللجوء، ويتطلعون إلى حياة كريمة في إحدى الدول المتقدمة.