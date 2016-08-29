فرنسا تضغط على روسيا لإدانة الأسد باستخدام الكيمياوي

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، إنه يضغط على أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا، من أجل إقناعهم بإدانة النظام السوري، وذلك بعد صدور تقرير أممي أفاد باستخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية.

وأجاب إيرولت رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستؤيد القرار: "إنه لا يرى سببا يمكن أن يُطرح أو ذرائع يمكن أن تقال لعدم إدانة استخدام الأسلحة الكيمياوية".

وكان طيران النظام السوري شن 14 غارة استخدم فيها الصواريخ الفراغية على حي الوعر في حمص. كما استخدم قذائف النابالم المحرمة دولياً، ما أدى لوقوع عشرات الجرحى في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وذكر ناشطون أن استهداف الحي تم على مرحلتين: الأولى بـ 8 غارات أوقعت أكثر من 10 جرحى وأدت لتدمير عدد من المنازل والمباني، وبعد أقل من ساعة عاود الطيران استهداف الحي بست غارات ليوقع المزيد من الجرحى في صفوف المدنيين، تلا ذلك قصف بقذائف النابالم الحارقة المحرمة دوليا، أدت لإصابة مدنيين بحروق غالبيتهم أطفال.