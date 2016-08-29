فيديو لرياضيين روس مع قوات بلادهم في سوريا

زارت مجموعة من الرياضيين الروس قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا نهاية الأسبوع الماضي بهدف "دعم القوات" التي تنفذ ضربات لمساندة جيش النظام السوري.

وقام 7 رياضيين بينهم البطلة الأولمبية في أثينا (2004) وبكين (2008) في مسابقة القفز بالزانة وحاملة الرقم القياسي يلينا ايسينباييفا، مع القوات الروسية الموجودة في القاعدة وزرعوا أشجاراً في هذه القاعدة الواقعة شمال غرب سوريا، وفق وكالة "فرانس برس".

وضمت المجموعة لاعبي مبارزة من المتوجين بالميداليات الذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

وبدأت روسيا حملة ضربات جوية دعماً لقوات نظام بشار الأسد في أيلول/سبتمبر 2015. وتملك أيضاً تلك القوات قاعدة بحرية في طرطوس في شمال غرب سوريا.

وفي تموز/يوليو الماضي، زار ممثلون سينمائيون ومسرحيون روس قاعدة حميميم، وقدموا عروضاً للعسكريين هناك.