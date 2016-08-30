دي ميستورا: محادثات أميركا وروسيا تسعى لهدنة بسوريا

أكد ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، الثلاثاء، أن محادثات بين مسؤولين أميركيين وروس الأسبوع الجاري "مهمة" من أجل استعادة وقف إطلاق النار في سوريا.



وقالت جيسي شاهين المتحدثة باسم دي ميستورا عبر إفادة صحفية في جنيف: "يأسف المبعوث الخاص بشدة للقتال الشرس والوضع الإنساني المتدهور. العملية السياسية والحل سياسي هما الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة".



وأضافت في تكرار لدعوته لهدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في مدينة حلب المقسمة بشمال سوريا: "المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة هذا الأسبوع مهمة لجهود استئناف وقف الأعمال القتالية".