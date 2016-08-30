منبج تستعيد أنفاسها بعد تحريرها من "داعش"

عاد الشعور بالحياة الطبيعية إلى بلدة منبج السورية في الوقت الذي استأنف فيه السكان أنشطتهم اليومية بعد أشهر من حصار متشددي تنظيم داعش، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها فرضت السيطرة الكاملة على المدينة الواقعة بالقرب من الحدود التركية بعد رحيل آخر المتشددين الذين كانوا يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

ونفذت عملية تحرير منبج من عناصر التنظيم المتطرف على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وفرضت سيطرتها بالكامل على المدينة الحدودية مع تركيا.

بدوره حول داعش المدينة إلى شبه ثكنة عسكرية لخدمة أهدافه وأُطلق على المدارس والمستشفيات أسماء مختلفة ورفع راياته السوداء على أسطح المبانى.

السكان و رغم فرحتهم بتطهير المدينة من عناصر داعش إلا أن حسرتهم على الدمار الذي لحق بمدينتهم أكبر وإمكانيات إعادة بناء و إحياء المدينة محدودة جدا.

وتمثل خسارة منبج التي احتلها تنظيم داعش أوائل 2014 ضربة كبيرة لما لها من أهمية استراتيجية حيث تستخدم كطريق لنقل الجهاديين الأجانب والمؤن من الحدود التركية.