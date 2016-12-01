حلب تئن.. والميليشيات تحتفل بشعارات مذهبية

في الوقت الذي تعيش فيه حلب الشرقية أصعب الأوضاع الإنسانية حيث تفوح رائحة الموت من كل شارع ورصيف، أظهر شريط مصور جرى تسجيله في منطقة مساكن هنانو التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه قبل أيام، مسلحين من الميليشيات الموالية للنظام السوري، لا سيما حزب الله، يصورون الفارين من حلب ويتعمدون إسماعهم أناشيد مذهبية تدل على انتصارهم في حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء إلى أن الشريط أظهر الاوتستراد الواقع بين مساكن هنانو وحي الحيدرية، حيث جرى التصوير من داخل سيارة يعتقد أنها تقل مسلحين موالين للنظام، وقد تم تشغيل أناشيد للطائفة الشيعية أو ما يعرف باسم "اللطميات"، والتجوال وسط مئات العوائل التي تضم في معظمها أطفالاً ومواطنات، وقد افترشوا الأرصفة، بعد أن نزحوا إلى مساكن هنانو التي سيطرت عليها قوات النظام قبل نحو 4 أيام، قادمين من مناطق سيطرة الفصائل في القسم الشرقي من مدينة حلب.

وعلق العديد من النشطاء على مواقع التواصل معتبرين المشهد استفزازياً، فحزب الله لم يكتف بالمشاركة في الحملة العسكرية على شرق حلب التي خلفت دماراً كبيراً وأجبرت عشرات الآلاف على المغادرة بل يرى ما يجري انتصاراً يستحق أن يوثق صوتاً وصورة.

يذكر أن حلب الشرقية المحاصرة منذ 17 يوليو 2016، شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق وهجمة من قبل النظام السوري وحلفائه، ما دفع بأكثر من 50 ألف شخص إلى النزوح نحو المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في الشيخ مقصود وبقية المناطق التي تقدمت إليها في القسم الشمالي من أحياء حلب الشرقية، بالإضافة لمناطق سيطرة قوات النظام في حلب الغربية وفي المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً بالقسم الشمالي من الأحياء الشرقية في المدينة.