روسيا تقترح إقامة أربعة ممرات إنسانية إلى شرق حلب

اقترحت روسيا إقامة أربعة ممرات إنسانية إلى شرق حلب للسماح بدخول المساعدات وإجلاء مئات الحالات الطبية الطارئة، كما أعلنت الأمم المتحدة الخميس.

وقال يان ايغلاند، رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سوريا، التابعة للأمم المتحدة في ختام اجتماع في جنيف، إن "الاتحاد الروسي أعلن أن مبعوثيه يريدون الاجتماع في حلب مع موظفينا لبحث الطريقة التي يمكننا فيها استخدام هذه الممرات الأربعة لإجلاء الناس، خصوصا 400 جريح على الأقل بحاجة لإجلاء طبي فوري".

وأضاف أن هذه الممرات يمكن ان تستخدم أيضا لنقل أدوية ومواد طبية وغذائية.

من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن إعلان "هدنة" إنسانية يبقى أولوية لدى المنظمة الدولية.

وتابع ايغلاند أن سبل عمل الممرات الإنسانية الأربعة المقترحة من قبل موسكو ستبحث خلال النهار، مذكرا بأن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح "إلا في حال احترمته كل الأطراف المسلحة".

وكانت موسكو، حليفة النظام السوري، أعلنت في السابق عن اتفاقات هدنة أحادية الجانب وإقامة ممرات إنسانية، لكن الأمم المتحدة لم تستخدمها أبدا بسبب عدم وجود ضمانات أمنية.

وهذه المرة "إذا قال الروس إن هناك أربعة ممرات إنسانية، فسنحرص أن الحكومة الروسية ستحترم ذلك، ونحن الآن متفائلون حيال واقع أن مجموعات المعارضة المسلحة ستقوم بالمثل" كما أضاف ايغلاند.

وكانت أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة تعد 250 ألف شخص، لكن أكثر من 50 ألفا منهم نزحوا في الأيام الماضية من هذه المنطقة المحاصرة منذ أربعة أشهر والمحرومة من المواد الغذائية والأدوية والكهرباء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.