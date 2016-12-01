موسكو: سنواصل عملياتنا في حلب رغم الانتقادات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، أن موسكو ستواصل عملياتها في سوريا وحلب بغض النظر عن الانتقادات الغربية.

وأضاف في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في جنوب تركيا "أن موسكو متفقة مع أنقرة حول حل الأزمة في سوريا، ولا بد من التحرك بالتعاون مع تركيا لحل الأزمة السورية".

وأشار إلى أن التعاون التركي - الروسي سيؤدي إلى السلام في سوريا.

وأكد لافروف في حديثه على مواصلة العمليات الروسية في حلب لإنقاذها من المنظمات الإرهابية، حسب وصفه.

فيما أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده ستتعاون مع روسيا لقتال داعش.

وأضاف "نحتاج لآليات فعالة لإيجاد حل سياسي في سوريا"، مشيرا إلى أن نظام الأسد يقتل الأبرياء والمدنيين.

وقال "نرغب بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي جذري للأزمة السورية".

هذا وأكد لافروف أن موسكو ودمشق ليستا مسؤولتين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 جنود أتراك الأسبوع الماضي في شمال سوريا، ونسبته أنقرة إلى النظام السوري.

وقال "لا روسيا ولا سوريا، أو قواتهما الجوية، على علاقة بالهجوم الذي وقع في 24 نوفمبر الماضي".