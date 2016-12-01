400 ألف نازح من حلب.. والنظام يرفض وقف نار مؤقت

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا في مؤتمر صحفي الخميس في جنيف أن 30 ألف شخص يتلقون المساعدات بعد أن فروا من منطقة شرق حلب المحاصرة في الأيام القليلة الماضية ليصل إجمالي النازحين في المدينة إلى 400 ألف.

في حين قال يان إيغلاند مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة لديها غذاء يكفي 150 ألف شخص جاهز في غرب حلب، لكن لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى نحو 200 ألف شخص ما زالوا في المنطقة التي نفدت بها مخزونات الغذاء وتجرى بها العمليات الجراحية في أقبية المباني بدون مخدر.

روسيا والنظام يرفضان وقفاً مؤقتا للنار

إلى ذلك، قال دي ميستورا إن النظام السوري وروسيا رفضا طلباً من الأمم المتحدة لوقف مؤقت للقتال لإجلاء نحو 400 مريض ومصاب في حاجة للعلاج.

لكن وعلى الرغم من هذا الرفض، اقترحت روسيا إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب للسماح بدخول المساعدات، وإجلاء مئات الحالات الطبية الطارئة.

وقال إيغلاند إن "روسيا أعلنت رغبتها بإقامة 4 ممرات إنسانية بالتعاون مع مجموعتنا هناك"، وأبدت رغبتها بأن يبحث "كيف يمكننا استخدام تلك الممرات لإجلاء الناس".