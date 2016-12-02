تركيا: بشار الأسد لا يصلح للحكم

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ووصف الوضع في حلب بالخطير. وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يصلح للحكم.

وردا على سؤال عن الأسد في مؤتمر صحفي ببيروت أعلن تشاووش أوغلو أن الرئيس السوري مسؤول عن مقتل 600 ألف شخص وأن من له سجل مثل هذا لا ينبغي أن يحكم دولة.

وعلى صعيد الملف اللبناني، أكد أن انتخاب الرئيس ميشال عون خطوة إيجابية، مؤكداً موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه من دون أي تمييز.

من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن هناك اتفاقا بين الطرفين على وحدة سوريا ونظامها العلماني ومسألة الحدود التي لا يمكن التلاعب بها.

وأضاف: "نحن معنيون بمواجهة الإرهاب من خلال تنسيق أكثر فاعلية بين البلدين، وعلينا الاستفادة من المناطق المستقرة في سوريا للبدء بعودة النازحين إلى بلدهم".