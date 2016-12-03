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شاهد صرخة نازحة سورية.."أفرجها علينا يا الله"

المصدر: دبي - العربية.نت
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في كل سنة ومع مجيء كل شتاء تتكرر "مأساة" النازحين السوريين في الدولة المجاورة، سواء في لبنان أو الأردن أو تركيا، وفي كل مرة تطفو فيها الصور والفيديوهات موثقة آلامهم.

وقد تداول ناشطون على "تويتر"، الجمعة، فيديو لامرأة سورية نازحة في أحد المخيمات بمنطقة عرسال في لبنان، وهي تناجي الله قائلة: "أفرجها علينا يا الله"، بعد أن غمرت مياه الأمطار الخيمة حيث تنام مع عائلتها وأولادها".

غرق مخيمات النازحين في عرسال غرق مخيمات النازحين في عرسال
غرق مخيمات النازحين في عرسال غرق مخيمات النازحين في عرسال
غرق مخيمات النازحين في عرسال غرق مخيمات النازحين في عرسال

وفي الوقت الذي شهد فيه لبنان في اليومين الماضيين عاصفة ثلجية، أغرقت المياه وخيمات النازحين، ففي عرسال وحدها دخلت المياه 1065 خيمة على أطراف البلدة عرسال، وفق الإحصاءات الأولية، بعد أن تحوّلت هذه المخيمات إلى مستنقع مائي. وتضرّرت 400 خيمة بشكل كامل، و 600 خيمة بشكل جزئي، إضافة إلى 65 خيمة كانت قد أُفرغت من محتوياتها، ما أدى إلى تشرد نحو 250 عائلة سورية، لجأت إلى المخيّمات التي لم تجتحها مياه الأمطار وإلى بيوت الأهالي في عرسال.

كلمات دالّة

#عرسال, #نازحون, #البقاع, #لبنان, #مخيمات النازحين السوريين

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