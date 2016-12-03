قوات النظام تسيطر على "طريق الباب" شرق حلب

تمكنت قوات النظام السوري، مدعومة بالميليشيات الموالية لها، ليل الجمعة السبت من التقدم والسيطرة على حي "طريق الباب" شمال شرقي حلب، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المعارضة المقاتلة، التي سيطرت على الحي في الـ 21 من يوليو من العام 2012، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبهذه السيطرة تكون قوات النظام استعادت نحو 60% من شرق المدينة، وتمكنت من تأمين طريق مطار حلب الدولي الجديد، والذي تسعى روسيا لاستخدامه في الفترة المقبلة.

وترافقت الاشتباكات مع قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام، وقصف من قبل الطائرات الحربية استهدف مناطق الاشتباك، وقضى وأصيب خلال هذه الاشتباكات العشرات من مقاتلي الفصائل، وقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام.

وتأتي سيطرة قوات النظام على حي طريق الباب، بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى فرار المدنيين إلى حي الشعار القريب.

يذكر أن أكثر من 300 مدني بينهم 42 طفلاً قتلوا في الأحياء الشرقية لحلب منذ بدء هجوم قوات النظام في 15 نوفمبر، بحسب أرقام المرصد السوري.