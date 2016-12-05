النظام يسيطر على المدخل الرئيسي لمطار حلب

أعلنت قوات الأسد سيطرتها على المدخل الرئيسي لمطار حلب، في حين يستمر تقدم النظام والميليشيات المساندة له في الأحياء الشرقية للمدينة.

وأفاد الدفاع المدني بمقتل 24 شخصاً وسقوط أكثر من 85 جريحاً، مشيراً إلى أن هناك آخرين لم يتمكنوا من الوصول إليهم.

وكان متحدث باسم قوات النظام قد أكد، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، استمرار الحملات العسكرية التي تشنها قواته المدعومة بالقوات الروسية والميليشيات في مدينة حلب، متوعداً مقاتلي المعارضة بموت حتمي فيها، على حد قوله. كما أشار إلى أن قوات الأسد ستتوجه للاعتماد على قوات المشاة والقوات الخاصة لدخول الأحياء المتبقية من حلب الشرقية، خاصة الأحياء القديمة فيها.

ورفضت فصائل المعارضة تهديدات النظام والعرض الروسي بالانسحاب، رغم الضغوط الشديدة والخسائر التي تعرضت لها في شرق حلب.