بالفيديو.. دريد لحّام يضحك زوجة الأسد بالحديث عن طوله

بدأ الفنان دريد لحام الاشتراك بمناسبات تحضرها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، ويقيم معها فعاليات مختلفة، على الرغم من كل الانتقادات التي وجهها السوريون بحقه، وبخاصة دفاعه المستميت عن نظام الأسد ونظام ملالي إيران التي قال عن زعيمها خامنئي في كلمة متلفزة: "في روحك القداسة وفي كلامك أمرٌ يلبى".

وعلى الرغم من أن المناسبة التي حضرها كانت تتعلق بالمعوقين بسبب الحروب وما تعنيه من مآس وآلام على أصحابها، إلا أنه حوّل المناسبة إلى "نكتة" أطلقها أضحك الحاضرين عليها فصفقوا له عندما مازحهم بقوله، أمس الأحد، بأنه يعاني من "إعاقة" في طوله قياساً بطول أحد الموجودين: "الإعاقة مسألة نسبية. كل واحد منا لا بد لديه إعاقة ما، إنما يتغلب عليها". ويضيف: "مثلا بالنسبة للدكتور علي تركماني أنا معوق بالطُّول!". قاصداً الإشارة إلى قصر قامته في مقابل طول قامة الشخص الذي ذكره بالاسم، فابتسمت زوجة الأسد وصفقت له. ثم كرر الأمر ذاته على البصر والنظّارات الطبية.

ودأب لحام منذ فترة على حضور المناسبات التي تحييها زوجة الأسد أو الفعاليات التي يحييها النظام السوري، حيث تم تكريمه نهاية عام 2015 ونقل وزير إعلام الأسد في ذلك الوقت، عمران الزعبي، تهنئة الأسد "من قلبه" كما قال، لجميع المكرّمين "على الجوائز التي حازوها" بحسب "سانا".

ثم تم توجيه شكر رسمي للفنان لحام "لوقوفه إلى جانب الجيش" وذلك بتاريخ 12 يوليو من العام الجاري.

يشار إلى أن دريد لحام أثار موجة استياء بالغة عندما وجه مجموعة من المدائح غير المسبوقة لمرشد الثورة الإيرانية خامنئي، وقال له في فيديو شهير لا يزال مرفوعا على يوتيوب: "في روحك القداسة وفي كلامك أمر يلبى" في الوقت الذي تقوم به إيران وميليشياتها الطائفية بقتل الشعب السوري وتهجيره من قراه ومدنه، وعبر عمليات تغيير ديموغرافي طالت أحياء مختلفة في دمشق وريف دمشق وحمص وحلب، بصفة خاصة.