تحطم سوخوي روسية عند هبوطها على "حاملة" قرب سوريا

أعلن الجيش الروسي، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية، أن طائرة عسكرية روسية من نوع "سوخوي 33" تحطمت في البحر، بعدما فشل هبوطها على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" الموجودة في البحر المتوسط في إطار العمليات العسكرية في سوريا.

وتمكن الطيار من استخدام مظلته في الوقت المناسب. وأضاف الجيش الروسي في البيان أن الحادث وقع بسبب "انقطاع الحبل"، الذي يفترض أن يعلق بالطائرة لتخفيف سرعتها عند هبوطها، موضحاً أن الطيار نجح في قذف نفسه في الوقت المناسب، واستخدام المظلة من دون أن يصاب بجروح.

وهذه هي الطائرة الثانية التي تفقدها البحرية الروسية منذ وصول حاملة الطائرات هذه إلى قبالة الشواطئ السورية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. فقد تحطم في14 تشرين الثاني/نوفمبر طائرة مقاتلة من نوع ميغ 29 في البحر المتوسط، بينما كانت أيضا تحاول الهبوط على حاملة الطائرات نفسها.

وترسو حاملة الطائرات الروسية قبالة الشواطئ السورية منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتشارك في الضربات الجوية على سوريا.

وتشن المقاتلات الروسية منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي ضربات جوية لدعم قوات نظام بشار الأسد.