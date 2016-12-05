روسيا: سنعتبر مقاتلي المعارضة الباقين بشرق حلب إرهابيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إنه على ثقة من أن روسيا والولايات المتحدة بوسعهما التوصل إلى اتفاق في محادثات هذا الأسبوع بشأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة من شرق مدينة حلب السورية.

وقال في مؤتمر صحافي إنه فور التوصل لاتفاق فإن المعارضين الذين يرفضون مغادرة الجزء المحاصر من المدينة "سيعاملون باعتبارهم إرهابيين وستدعم روسيا عملية الجيش السوري ضد أي مقاتلين معارضين يبقون في شرق حلب".

وقال لافروف إن روسيا والولايات المتحدة ستبدآن محادثات بشأن الانسحاب في جنيف مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء، مضيفاً أن مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار سيكون له أثر عكسي لأن وقف إطلاق النار سيسمح للمعارضين بإعادة تنظيم صفوفهم.

وأضاف لافروف: "كنا على استعداد للاجتماع في جنيف اعتباراً من اليوم، لكن الأميركيين طلبوا إرجاء المشاورات"، مشيراً إلى أنه "من المرجح جداً أن تبدأ مساء غد أو صباح الأربعاء بهدف وضع آليات خروج كل مقاتلي المعارضة من شرق حلب".

وقال لافروف إن على الطرفين خلال هذه المحادثات الأميركية الروسية أن "يتفقا حول المسارات الملموسة (للانسحاب) ومهل انسحاب" المقاتلين من شرقي حلب، مضيفاً "فور الاتفاق على المسارات والمهل يمكن أن تدخل الهدنة موضع التنفيذ".

وكان لافروف أعلن السبت إثر لقاء مع نظيره الأميركي جون كيري في روما أن الأخير قدم إليه "اقتراحات أميركية تأتي في السياق نفسه للمقاربات (لتسوية النزاع في حلب) التي يدعمها الخبراء الروس منذ فترة طويلة".

وأضاف لافروف السبت: "نحن مستعدون لإرسال خبرائنا العسكريين ودبلوماسيينا إلى جنيف على الفور للتنسيق مع نظرائنا الأميركيين الخطوات المشتركة التي يمكن أن تتيح ضمان رحيل كل المتمردين من دون استثناء من شرقي حلب".

وكان كيري قال الجمعة إن "لقاء سيجري مطلع الأسبوع المقبل في جنيف" لمناقشة سبل إنهاء النزاع في حلب.