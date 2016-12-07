مقتل مستشار عسكري روسي في قصف بحلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل مستشار عسكري روسي بقصف شنته المعارضة المسلحة على أحد الأحياء السكنية في حلب الغربية.

وأوضحت وزارة الدفاع، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، أن العقيد روسلان غاليتسكي كان يعمل ضمن فريق المستشارين العسكريين الروس هناك.

وتابعت الوزارة أن غاليتسكي، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء القصف، نُقل إلى المستشفى، حيث دأب الأطباء لمدة أيام من أجل إنقاذ حياته، لكنه توفي في نهاية المطاف متأثراً بجروحه. وقررت قيادة وزارة الدفاع تكريم العقيد بعد وفاته بتقليده وساماً رفيعاً.

وسبق لوزارة الدفاع أن أعلنت عن مقتل ممرضتين عسكريتين وإصابة طبيب أطفال بجروح خطيرة في حي الفرقان بحلب الغربية.