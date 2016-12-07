هولاند يتهم روسيا بعرقلة مساعي الأمم المتحدة حول سوريا

اتهم الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الأربعاء روسيا بعرقلة مساعي الأمم المتحدة حول سوريا، بعد استخدامها مع بكين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى إعلان هدنة من سبعة أيام في مدينة حلب.

وقال هولاند في بيان "هذه العرقلة المنهجية التي تمارسها روسيا تتماشى مع منطق التدمير، الذي يتبعه نظام بشار الأسد، والذي يمس بالسكان المدنيين العزل".

سيطرت قوات النظام السوري على كامل أحياء حلب القديمة التي كان يتواجد فيها مقاتلو المعارضة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقد دعت الفصائل المعارضة في حلب إلى إعلان "هدنة إنسانية فورية" من خمسة أيام في شرق المدينة. وقال المرصد إن عدد الأشخاص الذين نزحوا من أحياء حلب الشرقية منذ بدء هجوم قوات النظام السوري عليها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر فاق 80 ألفا.

واستخدمت الصين وروسيا الاثنين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب، وذلك للمرة السادسة منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011 بالنسبة لروسيا والخامسة بالنسبة للصين.

ويتوجه هولاند الجمعة إلى حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، التي تشارك في المتوسط في الحملة ضد تنظيم داعش، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.