تركيا.. إرسال 300 جندي إضافي إلى شمال سوريا

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الخميس، إن تركيا سترسل 300 جندي إضافي إلى شمال سوريا لتعزيز عملية عسكرية تهدف إلى طرد تنظيم "داعش" ومسلحين أكراد من المنطقة المحاذية لحدودها الجنوبية.



وذكرت الأناضول أن 300 جندي من القوات الخاصة سيرسلون لدعم عملية "درع الفرات".

ولم يتضح المنطقة المحددة التي ستنتشر فيها القوات الإضافية في شمال سوريا، كما لم تتمكن رويترز من الوصول للجيش للتعليق.



وشنت تركيا العملية في آب/أغسطس بإرسال دبابات وطائرات وقوات لدعم مقاتلي المعارضة من العرب والتركمان.



وتوجه مقاتلو المعارضة، الذين تدعمهم أنقرة، بعد طرد "داعش" من المنطقة الحدودية، إلى الباب، وهو المعقل الحضري الأخير للتنظيم في ريف حلب الشمالي. ويثير تقدم القوات المدعومة من أنقرة احتمال وقوع مواجهة بينها وبين قوات النظام السوري.