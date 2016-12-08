جنود الأسد يزورون قبر مؤسس مذهب الطائفة العلوية في حلب

قام عناصر من جيش الأسد بزيارة إلى قبر مؤسس الطائفة العلوية في حلب، وهو الشيخ أبو عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي.

وقالت صفحة "وكالة جبلة الإخبارية" على الموقع الاجتماعي فيسبوك، إن "قوات النمر تزور مقام الشيخ أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي قدّسه الله" كما ورد في الصفحة المشار إليها، فجر اليوم الخميس. والنمر المشار إليه بالمنشور هو العقيد في جيش الأسد سهيل الحسن الذي يلقبه أنصار الأسد بالنمر.

وقامت الصفحة السالفة بنشر صورتين مرفقتين مع الخبر، واحدة لبعض الجنود على القبر المذكور، وأخرى لمقامه ملتقطة من مسافة متوسطة تظهر فيها القبة ذات اللون الأخضر.

يشار إلى أن الشيخ الخصيبي الذي عاش في كنف الدولة الحمدانية في حلب، والمولود سنة 260 هجرية والمتوفى سنة 358 هجرية مع بعض الاختلافات في تحديد سنة الولادة والوفاة تبعا للمصادر، يعتبر مؤسس الطائفة العلوية من الناحية العقائدية المباشرة، لأن كتبه تعتبر بمثابة دليل تعليمي لأنباء الطائفة العلوية، خصوصاً في كتابه الأشهر "الرسالة الراسباشية" الذي يوضح أساسيات المذهب العلوي والمرجعيات التي اعتمدها بالوصول إلى ما يعتبره الخصيبي دستوراً لعقيدته.

يذكر أن تلميذ الخصيبي الذي تولى بعده زعامة الطائفة، بعد وفاته، هو أبو الحسين محمد بن علي الجلي الحلبي، مدفون أيضا في حلب.

ويشار إلى أن نشاط الدعوة العلوية انتقل من حلب إلى اللاذقية، وبرز في تلك الأثناء اسم أبي سعيد الميمون بن قاسم الطبراني المتوفى في أوائل القرن الخامس الهجري، والذي تتلمذ على يد الجلّي الحلبي، زعيماً للطائفة هناك، ثم أصبحت اللاذقية مقرا رئيسيا لها منذ ذلك الوقت حتى وقتنا الحالي.