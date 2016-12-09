التحالف يعلن تدمير 168 صهريج نفط لداعش في سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه دمر في غارة جوية 168 صهريج نفط يستخدمها تنظيم داعش لنقل الوقود في سوريا.

وقال إن الغارة وقعت قرب مدينة تدمر الأثرية. وأضاف التحالف أنه يستهدف بشكل منهجي البنية التحتية النفطية لتنظيم داعش، وأن الغارة التي وقعت الخميس تسببت في خسائر تزيد عن مليوني دولار من عائدات التنظيم.

وقال التحالف في بيان إن "وقف أو عرقلة تدفق الأموال للتنظيم بشكل كبير يقوض قدرته على تمويل جهوده الحربية في العراق وسوريا وهجماته الإرهابية حول العالم".

وسيطر تنظيم داعش على مدينة تدمر في أيار/مايو من العام الماضي، ودمر عددا من المعابد والمواقع الأثرية في المدينة المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي قبل أن تتمكن قوات النظام السوري من طرده منها.