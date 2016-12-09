الجدار الفاصل بين تركيا وسوريا يكتمل بحلول ابريل 2017

قال رئيس شركة تركية للتطوير العقاري، اليوم الجمعة، إن تركيا ستنتهي من بناء جدار على طول حدودها مع سوريا، التي تمتد لمسافة 900 كيلومتر، بحلول أبريل/نيسان القادم، في محاولة من أنقرة لمنع مسلحي تنظيم "داعش" من دخول البلاد.

وتبني شركة "توكي"، المملوكة للدولة والمعروفة بأبراجها السكنية المنخفضة التكلفة في مدن كبرى في تركيا، ثلثي الجدار بمحاذاة الحدود مع شمال سوريا، حيث أطلقت القوات التركية عملية في أغسطس/أب لطرد مقاتلي كل من "داعش" وفصيل كردي مسلح.

وقال إرجون توران، رئيس الشركة لوكالة "رويترز": "الجدار سينتهي بالكامل بحلول مارس/آذار أو أبريل/نيسان. التكاليف ليست مرتفعة، ونحن نبني وراءه طرقا أمنية حدودية، وأيضا أبراجا ضرورية لأمننا".

وبدأ تشييد قطاعات من الجدار في 2014 في مسعى لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية. ونزح حوالي ثلاثة ملايين سوري إلى تركيا منذ بدأت الحرب في سوريا قبل ست سنوات تقريبا.