"الشيوخ" الأميركي يقر تسليح معارضة سوريا.. وموسكو تحذّر

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، مسودة قانون "تفويض الدفاع الوطني"، التي تتضمن موازنة "البنتاغون" للعام 2017.

التشريع تضمن تفويضاً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية التي يتم التحقق من خلفياتها بحسب النص، بمضادات للطائرات تُحمل على الكتف من طراز "مانباد". التشريع يشترط موافقة وزيري الخارجية والدفاع.

من جانبه، قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن قراراً أميركيا برفع بعض القيود على شحنات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية محفوف بالمخاطر لأن السلاح قد يقع في نهاية الأمر في أيدي "إرهابيين" على حد وصفه.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن مثل هذا القرار إذا تمت الموافقة عليه سيمثل تهديداً للشرق الأوسط والقوات الروسية في سوريا.



وفي سياق آخر، وتعليقا على الجهود الأميركية الروسية للتوصل إلى اتفاق لتسهيل الخروج الآمن لمقاتلي المعارضة من شرق حلب قال بيسكوف إن الكرملين يحدوه الأمل في التوصل لاتفاق لكنه ذكر أن المحادثات معقدة ولا تزال متعثرة بسبب قرارات واشنطن.