لافروف: الضربات ستتواصل طالما بقي المسلحون في حلب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن الضربات على مدينة حلب السورية ستتواصل طالما بقي مسلحون داخلها، فيما نقلت بعض وكالات أنباء عن مصادر روسية قولها إن القوات الجوية الروسية والسورية لم تحلق فوق حلب منذ 18 أكتوبر.

وصرح لافروف للصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي يعقد في هامبورغ "بعد الهدنة الإنسانية، استؤنفت الضربات وستستمر طالما بقيت عصابات في حلب"، على حد وصفه لجماعات المعارضة السورية.

واتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة بالمماطلة في المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق يسمح للمعارضة المسلحة في سوريا بالخروج بسلام من حلب، وقال إن واشنطن تتبنى مواقف "غربية" ومتناقضة في محادثاتها مع موسكو.

وقال لافروف إنه لا تزال هناك "فرصة جيدة" للتوصل لاتفاق بشأن حلب بشرط ألا تغير واشنطن موقفها من المشاركة في اجتماع لخبراء فنيين بشأن القضية في جنيف غداً السبت.